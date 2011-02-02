Матч завершен
Лилль
Лилль
1:1
( 3 : 2)
Матч завершен
Нант
Нант
Кубок Франции, 1/8 финала

Кубок Франции,

1/8 финала

Франция
2 февр. 2011, 22:45 МСК
2.02.2011, 22:45 МСК
среда
Составы