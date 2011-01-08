Матч завершен
ПСЖ
Париж
5:1
Матч завершен
Ланс
Ланс
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
8 янв. 2011, 22:45 МСК
8.01.2011, 22:45 МСК
суббота
Составы