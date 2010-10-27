Матч завершен
Лион
Лион
1:2
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Кубок Франции, 1/16 финала

Кубок Франции,

1/16 финала

Франция
27 окт. 2010, 21:45 МСК
27.10.2010, 21:45 МСК
среда
Составы