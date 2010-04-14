Матч завершен
Кевийи
0:1
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Кубок Франции, 1/2 финала

Кубок Франции,

1/2 финала

Франция
14 апр. 2010, 21:45 МСК
14.04.2010, 21:45 МСК
среда
Составы