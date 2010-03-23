Матч завершен
Осер
Осер
0:0
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Кубок Франции, 1/4 финала

Кубок Франции,

1/4 финала

Франция
23 марта 2010, 22:45 МСК
23.03.2010, 22:45 МСК
вторник
Составы