Матч завершен
Весуль
Весуль
0:1
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Кубок Франции, 1/8 финала

Кубок Франции,

1/8 финала

Франция
9 февр. 2010, 22:45 МСК
9.02.2010, 22:45 МСК
вторник
Составы