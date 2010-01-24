Матч завершен
ПСЖ
Париж
3:1
Матч завершен
Эвиан
Гайар
Кубок Франции, 1/16 финала

Кубок Франции,

1/16 финала

Франция
24 янв. 2010, 19:45 МСК
24.01.2010, 19:45 МСК
воскресенье
Составы