Матч завершен
ПСЖ
Париж
5:0
Матч завершен
Обервиль
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
10 янв. 2010, 22:45 МСК
10.01.2010, 22:45 МСК
воскресенье
Составы