Матч завершен
Родез
Родез
3:1
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Кубок Франции, 1/8 финала

Кубок Франции,

1/8 финала

Франция
4 марта 2009, 20:00 МСК
4.03.2009, 20:00 МСК
среда
Составы