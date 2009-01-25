Матч завершен
Аяччо (люб.)
0:3
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Кубок Франции, 1/16 финала

Кубок Франции,

1/16 финала

Франция
25 янв. 2009, 19:30 МСК
25.01.2009, 19:30 МСК
воскресенье
Составы