Матч завершен
Нант
Нант
2:2
( 3 : 5)
Матч завершен
Кан
Кан
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
3 янв. 2009, 23:00 МСК
3.01.2009, 23:00 МСК
суббота
Составы