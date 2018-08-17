Матч завершен
Швайнфурт 05
Швайнфурт
0:2
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
17 авг. 2018, 21:45 МСК
17.08.2018, 21:45 МСК
пятница
Составы