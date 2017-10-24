Матч завершен
Швайнфурт 05
Швайнфурт
0:4
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Кубок Германии, 1/16 финала

Кубок Германии,

1/16 финала

Германия
24 окт. 2017, 21:45 МСК
24.10.2017, 21:45 МСК
вторник
Составы