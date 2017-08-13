Матч завершен
Швайнфурт 05
Швайнфурт
2:1
Матч завершен
Зандхаузен
Зандхаузен
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
13 авг. 2017, 16:30 МСК
13.08.2017, 16:30 МСК
воскресенье
Составы