Матч завершен
Хавелсе
Гарбсен
1:3
Матч завершен
Бохум
Бохум
Кубок Германии, 2 раунд

Кубок Германии,

2 раунд

Германия
30 окт. 2012, 22:30 МСК
30.10.2012, 22:30 МСК
вторник
Составы