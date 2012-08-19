Матч завершен
Хавелсе
Гарбсен
3:2
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Кубок Германии, 1 раунд

Кубок Германии,

1 раунд

Германия
19 авг. 2012, 15:30 МСК
19.08.2012, 15:30 МСК
воскресенье
Составы