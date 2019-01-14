Матч завершен
Кальяри
Кальяри
0:2
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Кубок Италии, 1/8 финала

Кубок Италии,

1/8 финала

Италия
14 янв. 2019, 19:30 МСК
14.01.2019, 19:30 МСК
понедельник
Составы