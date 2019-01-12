Матч завершен
Болонья
Болонья
0:2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Кубок Италии, 1/8 финала

Кубок Италии,

1/8 финала

Италия
12 янв. 2019, 22:45 МСК
12.01.2019, 22:45 МСК
суббота
Составы