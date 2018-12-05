Матч завершен
Кьево
Верона
1:2
Матч завершен
Кальяри
Кальяри
Кубок Италии, 1/16 финала

Кубок Италии,

1/16 финала

Италия
5 дек. 2018, 22:45 МСК
5.12.2018, 22:45 МСК
среда
Составы