Матч завершен
Болонья
Болонья
3:0
Матч завершен
Кротоне
Кротоне
Кубок Италии, 1/16 финала

Кубок Италии,

1/16 финала

Италия
4 дек. 2018, 20:00 МСК
4.12.2018, 20:00 МСК
вторник
Составы