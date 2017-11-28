Матч завершен
Кальяри
Кальяри
1:2
Матч завершен
Порденоне
Порденоне
Кубок Италии, 1/16 финала

Кубок Италии,

1/16 финала

Италия
28 нояб. 2017, 17:00 МСК
28.11.2017, 17:00 МСК
вторник
Составы