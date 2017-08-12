Матч завершен
Кальяри
Кальяри
1:1
( 4 : 2)
Матч завершен
Палермо
Палермо
Кубок Италии, 1/32 финала

Кубок Италии,

1/32 финала

Италия
12 авг. 2017, 22:15 МСК
12.08.2017, 22:15 МСК
суббота
Составы