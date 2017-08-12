Матч завершен
Болонья
Болонья
0:3
Матч завершен
Циттаделла
Циттаделла
Кубок Италии, 1/32 финала

Кубок Италии,

1/32 финала

Италия
12 авг. 2017, 21:00 МСК
12.08.2017, 21:00 МСК
суббота
Составы