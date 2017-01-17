Матч завершен
Интер
Милан
3:2
Матч завершен
Болонья
Болонья
Кубок Италии, 1/8 финала

Кубок Италии,

1/8 финала

Италия
17 янв. 2017, 23:00 МСК
17.01.2017, 23:00 МСК
вторник
Составы