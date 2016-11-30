Матч завершен
Сампдория
Генуя
3:0
Матч завершен
Кальяри
Кальяри
Кубок Италии, 1/16 финала

Кубок Италии,

1/16 финала

Италия
30 нояб. 2016, 23:00 МСК
30.11.2016, 23:00 МСК
среда
Составы