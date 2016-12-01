Матч завершен
Болонья
Болонья
4:0
Матч завершен
Верона
Верона
Кубок Италии, 1/16 финала

Кубок Италии,

1/16 финала

Италия
1 дек. 2016, 23:00 МСК
1.12.2016, 23:00 МСК
четверг
Составы