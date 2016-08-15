Матч завершен
Кальяри
Кальяри
5:1
Матч завершен
СПАЛ
Феррара
Кубок Италии, 1/32 финала

Кубок Италии,

1/32 финала

Италия
15 авг. 2016, 22:00 МСК
15.08.2016, 22:00 МСК
понедельник
Составы