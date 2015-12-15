Матч завершен
Интер
Милан
3:0
Матч завершен
Кальяри
Кальяри
Кубок Италии, 1/8 финала

Кубок Италии,

1/8 финала

Италия
15 дек. 2015, 23:00 МСК
15.12.2015, 23:00 МСК
вторник
Составы