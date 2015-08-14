Матч завершен
Болонья
Болонья
0:1
Матч завершен
Павия
Павия
Кубок Италии, 1/32 финала

Кубок Италии,

1/32 финала

Италия
14 авг. 2015, 22:00 МСК
14.08.2015, 22:00 МСК
пятница
Составы