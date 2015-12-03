Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
0:1
Матч завершен
Кальяри
Кальяри
Кубок Италии, 1/16 финала

Кубок Италии,

1/16 финала

Италия
3 дек. 2015, 23:00 МСК
3.12.2015, 23:00 МСК
четверг
Составы