Матч завершен
Македония ГП
Скопье
0:3
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Алашкерт
Мартуни
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
18 июля 2019, 17:30 МСК
18.07.2019, 17:30 МСК
четверг
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