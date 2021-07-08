РФШ - КИ Клаксвик: 08 июля 2021 смотреть онлайн

РФШ
Рига
-:-
-:-

РФШ - КИ Клаксвик: 08 июля 2021 смотреть онлайн

КИ Клаксвик
Клаксвик
Лига конференций, 1 раунд

Лига конференций,

1 раунд
8 июля 2021, 19:00 МСК
8.07.2021, 19:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее