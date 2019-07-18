Матч завершен
РФШ
Рига
0:2
прошлый матч 3 : 2
Матч завершен
Олимпия
Любляна
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
18 июля 2019, 19:00 МСК
18.07.2019, 19:00 МСК
четверг
Составы