Матч завершен
Академия Пандева
Струмица
0:3
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Зриньски
Мостар
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2019, 20:00 МСК
11.07.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы