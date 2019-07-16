Матч завершен
Сабуртало
Тбилиси
1:3
прошлый матч 3 : 0
Матч завершен
Шериф
Тирасполь
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
16 июля 2019, 20:30 МСК
16.07.2019, 20:30 МСК
вторник
Составы