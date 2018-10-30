Редингхаузен - Бавария: 30 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Редингхаузен
Редингхаузен
1:2

Редингхаузен - Бавария: 30 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Вагнер 8
Мюллер 13
Кубок Германии, 1/16 финала

Кубок Германии,

1/16 финала

Германия
30 окт. 2018, 22:45 МСК
30.10.2018, 22:45 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
13
Рафинья
Рафинья
90
8
Мартинес
Хави Мартинес
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
4
Зюле
Никлас Зюле
90
7
Рибери
Франк Рибери
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
13'
13'
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
18
Горецка
Леон Горецка
90
35
Саншеш
Ренату Саншеш
90
2
Вагнер
Сандро Вагнер
8'
8'
90
Запасные
32
Киммих
Йозуа Киммих
-
28
Вилль
Пауль Вилль
-
9
Левандовски
Роберт Левандовски
-
22
Гнабри
Серж Гнабри
-

События

Матч окончен 1:2
78'
Желтая карточка
Ренату Саншеш
13'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:2
Томас Мюллер
8'
ГОЛ! 0:1
Сандро Вагнер

Прошлые матчи

30.10.2018 30 окт. 2018 вт 22:45
Редингхаузен
1 : 2
Бавария
30.10.2018 30 окт. 2018 вт 22:45
Редингхаузен
1
Бавария
2

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Защитник «Лацио» заменен через полчаса после начала матча с «Баварией» из-за ошибки. Она привела к голу Левандовски
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Левандовски вышел на третье место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов, обойдя Рауля
23 февраля, 23:46