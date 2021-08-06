Ульм 1846 - Нюрнберг: 06 августа 2021 смотреть онлайн

Ульм 1846
Ульм
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Ульм 1846 - Нюрнберг: 06 августа 2021 смотреть онлайн

Нюрнберг
Нюрнберг
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
6 авг. 2021, -:- МСК
6.08.2021, -:- МСК
пятница
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Новости

Чудесное спасение от вылета: пропустить три, забить на 7-й добавленной после ВАР и выжить благодаря разнице мячей
#Нюрнберг
11 июля 2020, 22:03
В Бундеслиге есть немец с российским гражданством. Какой шикарный гол он забил «Шальке» 💣
#Эдуард Левен
24 мая 2020, 17:36
Фантомный гол, переигровка, угрозы судьям. Так «Бавария» и «Нюрнберг» раскачали Бундеслигу четверть века назад
#Томас Хельмер
23 апреля 2020, 14:29
# Новости матча
Игрок «Нюрнберга» ударил соперника в пах. Судья разобрался с помощью VAR
24 февраля 2019, 14:49