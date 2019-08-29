Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Англия
Китай
Франция
Ирландия
США
Белоруссия
Кения
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Ливерпуль
Эйбар
Локомотив
Ювентус
Уфа
ЦСКА
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Рига
Рига
1:0
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
29 авг. 2019, 19:45 МСК
29.08.2019, 19:45 МСК
четверг
Составы
Рига
мин
6
Камеш
Владимирс Камеш
90
11
Шарпар
Вячеслав Шарпар
90
27
Дебелко
Роман Дебелко
90
Запасные
10
Вишняковс
Алексейс Вишняковс
8
Ругинс
Ритварс Ругинс
5
Лайзанс
Олег Лайзанс
92
Ракельс
Денис Ракельс
Копенгаген
мин
25
Нельссон
Виктор Нельссон
90
13
Грютебуст
Стен Грютебуст
90
6
Стаге
Йенс Стаге
90
3
Бенгтссон
Пьерр Бенгтссон
90
4
Папаяннопулос
Сотирис Папаяннопулос
90
10
Зека
Зека
90
8
Томсен
Николай Томсен
90
33
Фалк-Йенсен
Расмус Фалк-Йенсен
90
7
Фишер
Виктор Фишер
90
9
Сотириу
Пиерос Сотириу
90
Запасные
21
Юнссон
Карл-Юхан Юнссон
5
Бьелланд
Андреас Бьелланд
2
Варела
Гильермо Варела
19
Овьедо
Брайан Овьедо
18
Сантос
Микаэл Сантос
26
Хольс
Карло Хольс