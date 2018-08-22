Луки-Энергия - Чертаново: 22 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Луки-Энергия
Великие Луки
0:0
( 5 : 4)

Луки-Энергия - Чертаново: 22 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Чертаново
Москва
Кубок России, 1/32 финала

Кубок России,

1/32 финала

Россия
22 авг. 2018, 18:30 МСК
22.08.2018, 18:30 МСК
среда
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Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

22.08.2018 22 авг. 2018 ср 18:30
Луки-Энергия
0(5) : 0(4)
Чертаново
22.08.2018 22 авг. 2018 ср 18:30
Луки-Энергия
0(5)
Чертаново
0(4)

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