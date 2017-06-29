Матч завершен
КИ Клаксвик
Клаксвик
0:0
прошлый матч 0 : 5
Матч завершен
АИК
Стокгольм
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
29 июня 2017, 21:00 МСК
29.06.2017, 21:00 МСК
четверг
Составы