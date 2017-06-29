Матч завершен
Сент-Джозефс
Гибралтар
0:4
прошлый матч 0 : 6
Матч завершен
АЕЛ
Лимасcол
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
29 июня 2017, 21:45 МСК
29.06.2017, 21:45 МСК
четверг
Составы