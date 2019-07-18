Матч завершен
Раднички
Ниш
2:2
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Флора
Таллин
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
18 июля 2019, 21:45 МСК
18.07.2019, 21:45 МСК
четверг
Составы
Раднички
мин
33
Йирка
Эрик Йирка
90
Флора
мин
14
Васильев
Константин Васильев
90
19
Камс
Герт Камс
90
8
Аксалу
Микхел Аксалу
90
50
Сорга
Эрик Сорга
90
Запасные
99
Синявский
Власий Синявский