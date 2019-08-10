Матч завершен
Дрохтерзен/Асель
Дрохтерзен
0:5
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Скрыбски 44
Бургшталлер 61
Калиджиури 65
Бургшталлер 83
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
10 авг. 2019, 16:30 МСК
10.08.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы
Шальке-04
мин
-
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
65'
65'
90
-
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
83'
61'
83', 61'
90
-
Скрыбски
Стивен Скрыбски
44'
44'
90