Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Квинси Промес
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Александр Головин
Алексей Миранчук
Александр Соболев
Федор Чалов
Неймар Да Силва
Россия
Мальта
Норвегия
Нидерланды
Белоруссия
США
Англия
Косово
Испания
Франция
Бельгия
Спартак
Ливерпуль
ЦСКА
Зенит
Локомотив
Манчестер Сити
Бавария
Краснодар
Барселона
Ювентус
Манчестер Юнайтед
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Кубок Германии
Дрохтерзен/Асель VS Боруссия
Поделиться:
Дрохтерзен/Асель - Боруссия: 20 августа 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Дрохтерзен/Асель
Дрохтерзен
0:1
Дрохтерзен/Асель - Боруссия: 20 августа 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Кубок Германии, 1/32 финала
Кубок Германии,
1/32 финала
Германия
20 авг. 2016, 16:30 МСК
20.08.2016, 16:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
События
Матч окончен 0:1
Прошлые матчи
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
16:30
Дрохтерзен/Асель
0 : 1
Боруссия
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
16:30
Дрохтерзен/Асель
0
Боруссия
1
Новости
Хаби Алонсо тренирует всего полтора года, а его уже зовут большие клубы. Почему все говорят, что это топ-тренер?
#Хаби Алонсо
23 марта, 19:11
Тренер из «Боруссии» М поругался с судьей. И получил от федерации наказание – тренировать женскую команду
#Хайко Фогель
17 марта, 17:44
«Борусия» М проиграла семь раз подряд после заявления тренера об уходе. Хотя тот уверен: никаких проблем нет
#Марко Розе
17 марта, 01:40
«Для вас Джон Стоунз уже какая-то шутка?» Так «Ман Сити» ответил на подкол «Боруссии» М про отсутствие нападающих
#Манчестер Сити
16 марта, 23:08
Зачем вообще нужны угловые флажки? Какие флаги запрещены? Почему их обсуждали в кино и мочились в Бирмингеме?
#Футбол
29 июня 2020, 14:26
#
Новости матча
«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал ЛЧ. «Боруссия» М в двух матчах против него не забила
17 марта, 00:51
«Манчестер Сити» победил «Боруссию» М. У Бернарду Силвы – 1+1
25 февраля, 00:50
Бернарду Силва забил в Лиге чемпионов впервые за два сезона
25 февраля, 00:25
Прогноз на матч «Боруссия» М – «Манчестер Сити»
24 февраля, 11:22
Где смотреть матч «Боруссия» М – «Манчестер Сити»
24 февраля, 11:07
Розе возглавит дортмундскую «Боруссию» по окончании сезона
15 февраля, 17:25
«Ман Сити» и «Боруссия» сыграют матч ЛЧ в Будапеште
08 февраля, 22:12
Хофманн повторил лучшую статистику за карьеру в Бундеслиге. Сыграл девять матчей, дважды забил «Баварии»
09 января, 13:04