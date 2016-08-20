Дрохтерзен/Асель - Боруссия: 20 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Дрохтерзен/Асель
Дрохтерзен
0:1

Дрохтерзен/Асель - Боруссия: 20 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
20 авг. 2016, 16:30 МСК
20.08.2016, 16:30 МСК
суббота
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Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

20.08.2016 20 авг. 2016 сб 16:30
Дрохтерзен/Асель
0 : 1
Боруссия
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 16:30
Дрохтерзен/Асель
0
Боруссия
1

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