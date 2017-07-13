Матч завершен
Лиепая
Лиепая
0:2
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Судува
Мариямполе
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
13 июля 2017, 19:45 МСК
13.07.2017, 19:45 МСК
четверг
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