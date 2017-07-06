Матч завершен
Лиепая
Лиепая
2:0
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Крузейдерс
Белфаст
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
6 июля 2017, 19:45 МСК
6.07.2017, 19:45 МСК
четверг
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