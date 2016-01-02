Антант - Тулуза: 02 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Антант
Сен-Гратьян
0:5

Антант - Тулуза: 02 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
2 янв. 2016, 20:00 МСК
2.01.2016, 20:00 МСК
суббота
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Матч окончен 0:5

Прошлые матчи

02.01.2016 02 янв. 2016 сб 20:00
Антант
0 : 5
Тулуза
02.01.2016 02 янв. 2016 сб 20:00
Антант
0
Тулуза
5

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