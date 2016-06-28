Матч завершен
Партизани
Тирана
0:0
Матч завершен
Слован
Братислава
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
28 июня 2016, 19:00 МСК
28.06.2016, 19:00 МСК
вторник
Составы
Партизани
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90