Матч завершен
Алашкерт
Мартуни
1:3
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
18 июля 2017, 19:00 МСК
18.07.2017, 19:00 МСК
вторник
Составы
БАТЭ
мин
-
Поляков
Денис Поляков
90