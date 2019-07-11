Матч завершен
Алашкерт
Мартуни
3:1
прошлый матч 3 : 0
Матч завершен
Македония ГП
Скопье
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2019, 18:00 МСК
11.07.2019, 18:00 МСК
четверг
Составы